CHP'li Demirci'den kuyu uyarısı: Mutlaka sayaç takılmalı

BU tip kuyulardan su bedeli tahakkuk ettirilmediğini, ancak kullanılan suyun arıtma sistemine dahil olduğu için sadece arıtma bedeli tahakkuk ettirildiğini söyleyen Demirci, “Abonesiz kullanımlarda kaçak su kullanımı işlemi tesis edilmekte ve kaçak kullanıldığı tespit edilen miktar iki kat fazlasıyla tahsil edilmektedir. Yasal bir zorunluluk olması nedeniyle tutanak tutulduktan sonra hatalı hesaplamalar dışında işlemin iptal edilmesi mümkün değildir. Kaçak kullanımların tespiti için Alanya’da ASAT tarafından görevlendirilen bir ekip düzenli olarak kontroller yapmaktadır. Denetimler sürmektedir. Her ne gerekçeyle olursa olsun abonesiz olarak kendilerine ait su kuyularından şebekeye su basan ticari işletmelerin mağduriyet yaşamamaları ve yüksek miktarda para cezasına maruz kalmamaları açısından bu tip kuyular için bir an önce abonelik işleminin tesis edilmesi gerekmektedir” dedi.