CHP'li Budak Alanya'daki antik kent talanını TBMM gündemine taşıdı

HELENİSTİK dönemin izlerini taşıyan antik kentin harap olduğunu dile getiren Budak, “Mahalle muhtarı, yöre halkı dayanamayıp feryat ediyor, ‘burası acınacak halde, gelin artık önlem alın’ diyor. Çünkü onlar tarihi eserlerin tahribinin aynı zamanda kültür cinayeti olduğunun farkındalar. Kültür ve Turizm Bakanlığına soruyorum, bu talanı durdurmak için neyi bekliyorsunuz?” dedi. Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Antalya'nın Alanya ilçesinde “Ayasofya” adıyla bilinen Colybrassus Antik Kentinde kaçak kazı yapan definecilerin, kent kalıntılarını, lahitleri, kayaya oyulmuş mezar odasının içi ile girişindeki kemerde yer alan kartal motifinden birini kırdığı, Medusa başı olarak bilinen antik eseri ise kaçırdığı iddiaları basına yansımıştır. Helenistik dönem izleri taşıyan ve Alanya’nın 30 kilometre kuzeybatısındaki Bayır Mahallesinde yer alan Colybrassus Antik Kenti ile ilgili olarak Bayır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, antik kentin son yıllarda defineciler tarafından talan edildiğini ifade etmiş, çok sayıda lahidin parçalandığını dile getirmiştir. Muhtar Yılmaz’ın, ‘Tarihi yer acınacak halde. Burası eski haline gelmez ama en azından kalanın muhafaza edilmesi için yetkililerden yardım istiyorum’ şeklindeki açıklaması ise adeta bir yardım feryadıdır. Çünkü onlar tarihi eserlerin tahribinin aynı zamanda kültür cinayeti olduğunun farkındalar. Kültür ve Turizm Bakanlığına soruyorum, bu talanı durdurmak için neyi bekliyorsunuz?”

Budak, önergede şu sorulara yanıt istedi: “Helenistik dönemden kalan Colybrassus Antik Kentinde yaşanan “talan” iddialarına yönelik Bakanlığınızın bilgisi bulunmakta mıdır? Varsa define avcıları olarak adlandırılan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlanmış mıdır? Bakanlığınız söz konusu antik kentte yaşanan tahribatın bilançosunu çıkarmak için bir denetleme yapmış mıdır? Yaptıysa antik kentteki tahribat hangi düzeydedir? İddia edildiği gibi Medusa başı kaçırılmış mıdır? Colybrassus Antik Kentinde güvenlik tedbiri var mıdır varsa hangi tedbirler vardır? Yeterli tedbir varsa tarihi eser kaçakçıları nasıl bu kadar rahat talan edebilmektedir? 2018-2019 yılları arasında Türkiye genelinde kaç tarihi eser yurt dışına kaçırılmıştır? Tarihi eser kaçakçılığı hakkında Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?”