CHP'li başkandan halciye şok tedbir!

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin, Gazipaşa Belediyesi’ne devrettiği Gazipaşa Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren halciler bu sabah şok oldular. Bankada işlemi olan halciler, Gazipaşa Belediyesi tarafından hesaplarına bloke konulduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Yaklaşık 40 kişinin hesabına bloke konulduğu tahmin edilirken, birçok halcinin tatilde olması nedeniyle durumdan haberdar olmadığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Erol Yüksel, yazılı veya sözlü uyarı yapılmadan hesaplara tedbir konulmasını eleştirdi. Hesabına tedbir konulduğunu, bazı esnafların halen bu konudan haberdar olmadığını dile getiren Yüksel, “Borçlu olan esnafların bazılarının haberi var, bazılarının yok. Dün değil de bir ay içinde bize yazı yazıp süre tanıyabilirlerdi” dedi.

‘BELEDİYENİN YAPTIĞI ŞIK OLMADI’

Böyle bir tebligat gelmediğini söyleyen Yüksel, “Gelseydi, en azından bana bir telefon açılsa ben grubumuzda paylaşır, esnafları borçlarını ödemeleri noktasında uyarırdım. Böyle aniden olunca bazı arkadaşlar mağdur oldu. Sezon sonu olduğu için hazırlığı olmayan arkadaşlar oldu. Herkesin bu zaman çeki oluyor. Bunun yanında hemen gafil avlanır gibi yapılması yakışıksız oldu” diye konuştu. Hesaplarındaki blokeyi kaldırmak için esnafların çözüm üretme peşinde olduğunu sözlerine ekleyen Yüksel, “Bu zamana kadar ara sıra uyarılar, tebligatlar gelirdi ama şimdiye kadar hesaplarımıza hiç tedbir konulmadı. Bu kadar müstahsilin parasını ödeyen, büyük paralarla ticaret yapan halciler belediyeye olan borcunu ödemezlik yapmaz. Belediye elbette alacaklarını tahsil edip biri iki adım yürümek isteyebilir ama bize uyarı yapılması lazımdı” diye serzenişte bulundu.

‘HABER VERSEM HESAPLARI BOŞALTIRLARDI’

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise alacakların takibinin belediye başkanının görevi olduğunu söyledi. Kira borcu olan herkese işlem yapıldığını belirten Yılmaz, “Bana iki kişi geldi, kendisine tebligat ulaşmadığını iddia eden. Önlerine tebligatı koydum. Biz önceden tebligat gönderdik. Hesaplara bloke koymadan haber versek herkes hesabını boşaltırdı. Böyle işlem mi yapılır? Borç edebiyatı yapmamak için alacaklarımızı tahsil etmek durumundayız” dedi.

