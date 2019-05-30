CHP'li Bağışlar, 'Alanyaspor tesislerinde sıkıntı yok'

ALPER KUTAY

MAHMUTLAR Mahallesi’nde yapımına başlanan ancak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Kasada para yok” deyip durdurulacağını ima ettiği belirtilen Alanyaspor Tesisleri konusunda bilgi veren Yılmaz Bağışlar, “Bu açıklamayı, bir Alanyaspor taraftarı ve Mahmutlarspor Kulüp Başkanlığı olarak yapma gereği hissettim. Mahmutlar'da yapımı devam eden ve basına farklı şekillerde yansıyan Alanyaspor Kamp Tesisi inşaatının Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek tarafından durdurulacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Muhittin Başkan, Alanya aşığıdır ve ekonomik hassasiyetler hariç, böyle bir duruma asla mahal vermeyecektir. Öyle ki; yapmış olduğum incelemelerde yüklenici firma bugün de dahil olmak üzere hafriyat çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sayın Muhittin Böcek’in vereceği karara saygı duymakla birlikte, tesis inşaatının devam etmesi yönünde taraf olduğumu, Alanya ve Mahmutlar'lı bir siyasetçi olarak beyan etmek isterim” dedi.