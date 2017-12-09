CHP kongresinde sandıklar açılmaya başlandı

CUMHURİYET Halk Partisi ( CHP ) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi 'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçime mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş de başladı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri de başladı. Ayrıntılar geliyor...

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