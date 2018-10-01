CHP Kaş’ta aday adaylığı başvurusu

KAŞ'TA belediye başkanlığı aday adayı ve meclis üyesi aday adayı için başvuruların belirtilen süre içerisinde ilçe başkanlığına yapılacağını kaydeden Akbaş, “Aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylar belirlenen rakamın yarısını ödeyecek. Engelli, şehit yakınları ve gaziler ise her hangi bir ücret ödemeyecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.