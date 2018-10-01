KAŞ'TA belediye başkanlığı aday adayı ve meclis üyesi aday adayı için başvuruların belirtilen süre içerisinde ilçe başkanlığına yapılacağını kaydeden Akbaş, “Aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylar belirlenen rakamın yarısını ödeyecek. Engelli, şehit yakınları ve gaziler ise her hangi bir ücret ödemeyecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.
CHP Kaş’ta aday adaylığı başvurusu
Antalya’nın Kaş ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde aday adayı olmak isteyenlerin başvurularını 1-19 Ekim 2018 tarihleri arasında yapabileceğini bildirdi