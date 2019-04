CHP İl Başkanı ve Milletvekillerinden Başkan Böcek'e ziyaret

CUMHURİYET Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve il yönetimi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Böcek, kalabalık örgüt ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Ben sen yok, birlikte yapacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Kumbul, Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve il yönetimi, disiplin kurulu üyeleri Başkan Böcek'i ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başkanımızın yanındayız

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul seçim sürecinde yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kumbul seçimi kazanmanın önemli olduğunu ancak asıl önemli olanın bundan sonraki süreç olduğunu belirterek, “Başkanımız Muhittin Böcek'in hiç kimseyi ötekileştirmeden, o yumuşak üslubuyla Antalya'ya ve bütün ilçelere en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Ülkenin en önemli sıkıntılarının başında ekonomi ve istihdam geliyor. Başkanımızın projeleri içinde istihdam oluşturacak, kentin ekonomisine, tarım, hayvancılık ve turizme katkı sunacak birçok proje vardı. Bunları da bir an önce hayata geçireceğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiği kadar bize ihtiyaç duyduğu her yerde başkanımızın yanında, ona destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yol arkadaşlarıma teşekkür ederim

Başkan Böcek İl Başkanı ve Milletvekillerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza, Cumhuriyetimize ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan gönüllerin ittifakı olarak yola çıktık. Dertlerine derman olacağımızı söyledik. Sadece ben değil, hep birlikte, başta il başkanım ve milletvekillerimiz olmak üzere il yönetimindeki arkadaşlarımız, bütün kadın kollarımız, gençlik kollarımız aynı zamanda ittifakın başkan ve yöneticileri herkesle birlikte koştuk. 25 yıllık siyasi hayatımdaki ektiklerimizi 31 Mart'ta biçtik ve hasat ettik. Antalya'mızda Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandık. Bundan sonra da sevgili Antalyalıların oylarını namusum gibi koruyacağıma söz verdim ve bütün çalışmalarımız Antalya'mız için olacak.”

Her şey Antalya için

“Bize oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın emrinde olacağız” diyen Böcek, “Her şey Antalya için olacak. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız dedik. Biz birlikte yapacağız. 5 yıl süre içerisinde Antalya'mızda köylüsüyle kentlisiyle bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız. Haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah bizi mahcup etmesin. Hep birlikte bütün yoldaşlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ederim” diye konuştu.