CHP, İBB Başkanı adayı için toplandı!

KADİR Topbaş'ın istifasının ardından gözler Perşembe günü yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlemek için yapılacak seçime çevrildi. AKP'nin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken CHP de adayını belirlemek üzere toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece İstanbul'da CHP'li ilçe belediye başkanları ile İBB Başkan adayını belirlemek için bir araya geldi. Dün de meclis üyeleri, il yönetimi ve belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Ataşehir Sheraton Otel'de toplantı yaptı. Toplantıya katılanlar Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine başkan adayı olmasını istedikleri 3 ismi pusulaya yazdı. Eğilimi belirlemek için toplanan oylar sayım kuruluna teslim edildi.

ANAP KÖKENLİ 2 BAŞKAN

Kadir Topbaş'ı destekleyen AKP'li Meclis üyelerinden de oy alabilmek için ANAP kökenli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ön plana çıktı. Hasan Akgün deneyimli bir isim olarak ağırlık kazanırken Albatros Parkı'na yapılacak otel ve rezidans projesi yüzünden CHP içinde yaşanan tartışma nedeniyle soru işaretleri oluştu. Projenin imar planlarının oylaması sırasında bazı CHP'li meclis üyeleri grup kararına rağmen “hayır” oyu kullanmıştı. Bunun parti içinde sorun oluşturabileceği düşünülerek Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerinde duruldu.

Kulislerde CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Şişli'den İBB meclis üyesi Tonguç Çoban, Silivri'den İBB meclis üyesi Doruk Bulut ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de isimleri geçti.