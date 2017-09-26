Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

CHP, İBB Başkanı adayı için toplandı!

Yeni İBB Başkanı için AKP’den sonra CHP de adayını belirlemek üzere dün toplandı. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda ANAP kökenli iki belediye başkanı Hasan Akgün ve Ekrem İmamoğlu’nun adı ön plana çıktı

CHP, İBB Başkanı adayı için toplandı!

Yeni İBB Başkanı için AKP’den sonra CHP de adayını belirlemek üzere dün toplandı. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda ANAP kökenli iki belediye başkanı Hasan Akgün ve Ekrem İmamoğlu’nun adı ön plana çıktı

26 Eylül 2017 Salı 17:31
CHP, İBB Başkanı adayı için toplandı!
banner404

KADİR Topbaş'ın istifasının ardından gözler Perşembe günü yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlemek için yapılacak seçime çevrildi. AKP'nin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken CHP de adayını belirlemek üzere toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece İstanbul'da CHP'li ilçe belediye başkanları ile İBB Başkan adayını belirlemek için bir araya geldi. Dün de meclis üyeleri, il yönetimi ve belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Ataşehir Sheraton Otel'de toplantı yaptı. Toplantıya katılanlar Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine başkan adayı olmasını istedikleri 3 ismi pusulaya yazdı. Eğilimi belirlemek için toplanan oylar sayım kuruluna teslim edildi.

ANAP KÖKENLİ 2 BAŞKAN

Kadir Topbaş'ı destekleyen AKP'li Meclis üyelerinden de oy alabilmek için ANAP kökenli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ön plana çıktı. Hasan Akgün deneyimli bir isim olarak ağırlık kazanırken Albatros Parkı'na yapılacak otel ve rezidans projesi yüzünden CHP içinde yaşanan tartışma nedeniyle soru işaretleri oluştu. Projenin imar planlarının oylaması sırasında bazı CHP'li meclis üyeleri grup kararına rağmen “hayır” oyu kullanmıştı. Bunun parti içinde sorun oluşturabileceği düşünülerek Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerinde duruldu.

Kulislerde CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Şişli'den İBB meclis üyesi Tonguç Çoban, Silivri'den İBB meclis üyesi Doruk Bulut ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de isimleri geçti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPİBBBaşkanAdayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan için ‘Nobel Barış Ödülü’ teklifi!
Erdoğan için ‘Nobel Barış Ödülü’ teklifi!
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
27 Eylül 2017 Çarşamba - Yeni Alanya E Gazetesi
27 Eylül 2017 Çarşamba - Yeni Alanya E Gazetesi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim