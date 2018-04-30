CHP eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş İğneli Fıçı'da

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji, bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısında olacak. İlk bölümünden bu yana ilgiyle izlenen İğneli Fıçı Nostalji'nin bu akşamki konuğu 22 yıl boyunca ANAP ve CHP'nin Alanya ilçe başkanlığı görevini yaparak Alanya siyasetine damga vuran Şevki Türktaş olacak. Bu akşam saat 19.30'da ekrana gelecek İğneli Fıçı Nostalji'yi sakın kaçırmayın.

ALANYA DİM WEB TV

NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.