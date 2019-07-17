CHP'den teleferik eleştirisi: Herkese farklı fiyat tarifesi olmaz

ALPER KUTAY

KARADAĞ, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin teleferikten eşit ve aynı miktarda ücretle faydalanması gerekir. Alanya’da ikamet eden kişilere farklı, diğer vatandaşlara farklı olmasına şiddetle karşıyız. Bu insan haklarına aykırı, yüz kızartıcı bir olaydır. Bu bize çok doğru bir teklif gibi gelmiyor. Bu popülist bir tekliftir” dedi.

‘İHALE TEKLİFLERİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?’

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin eşit ücretle faydalanması taraftarı olduklarını söyleyen Karadağ, “2012 yılında hazırlanan bir ihale dosyası ile bu teleferik, yap-işlet-devret modeliyle yapılmıştır. Ancak yapıldıktan ve hizmete açıldıktan sonra bu ihale dosyasının tekliflerinin değiştirilmesi doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bu eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu dosyadaki tekliflerin uygulanması gerekir. Altıncı maddenin değiştirilmesi, yani gruplara indirim yapılmasının kaldırılması işletici firmaya artı kazandıracak. Ancak daha önce belirtilmiş olsaydı bu ihaleye daha fazla firma girecek ve bu Alanya’mıza daha fazla kâr getirecekti. Teleferik ücretlerinin tespiti yine 2012 yılında hazırlanan dosyada net olarak tespit edilmiştir” diye konuştu.

‘ALANYA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPMALI’

Karadağ, “Burada ücret, toplu taşıma ücretlerinin altı katı olacak şekilde +-yüzde 20’si oranında olacak şekilde düzenlenmesi belirtilmiştir. Buna ilave olarak şimdi ALTAV ve Alanyaspor’a bağışlarla beraber 28 TL olarak ücret belirlenmiş ama önceki tespitlerde bu miktar 24 TL olarak belirlenmiştir. Bu da baştaki ihale dosyasına aykırı bir tekliftir. Alanyaspor tabii ki bizim yüz akımızdır, her yerde destek olmuşuzdur ve olmaya da devam edeceğiz. Ama bu konuda ALTAV ve Alanyaspor’a yapılacak olan yardım bandrol ile halkın takdirine sunulmalıydı. Bunu bilet fiyatının içerisine enjekte etmek doğru bir davranış değil. Biz bu konuda yetkililerden halkımızı bilgilendirici bir açıklama bekliyoruz” dedi.