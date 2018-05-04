CHP'den tam destek

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İlçe Başkanı Ömer Güven, imza kampanyası başlatan İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne (SP) destekte bulunulması için vatandaşlara çağrıda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurmuş olduğu ‘Cumhur İttifakı’ sonrasında diğer partiler de ittifak arayışlarına girdi. İYİ Parti’de Meral Akşener’in, Saadet Partisi’nde ise Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylıklarını açıklamalarının ardından partilerde hareketlilik başladı. İYİ Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı dün İlçe Seçim Kurulu’na giderek ilk imzalarını attılar. Her iki parti de seçmenlerine 100 bin imza çağrısında bulunurken, CHP İlçe Başkanı Ömer Güven de imza kampanyasına destek vereceklerini açıkladı. Başkan Güven, “Demokrasi, adalet ve cumhuriyet için, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun seçimlere girmesini destekliyoruz” dedi.

DEMOKRASİ KAZANSIN

Gazipaşa’da CHP olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Güven, “24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çıkarılan seçim kanununa göre adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. İmza süresi dün başladı. 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 20.00’ye kadar devam edecek. Bu süre boyunca tüm parti üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan demokrasi, adalet ve cumhuriyet gereği aday olabilmeleri için imza kampanyalarına destek vermelerini bekliyoruz. İmza kampanyasına destek veren kişilerin hangi adaya destek verirse versin, İlçe Seçim Kurulu’ndan almış olduğu belgeyi oy vermiş olduğu kişinin parti yetkililerine teslim etmesini rica ediyorum. Sizler belgenizi teslim ederseniz, partiler de sayımları doğru bir şekilde yapabilecektir" diye konuştu.