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CHP'den davetiye sitemi

CHP İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Can Baysal, geçen Cuma açılışı yapılan yeni Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası için kendilerine davetiye gelmediğini söyledi

CHP'den davetiye sitemi

CHP İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Can Baysal, geçen Cuma açılışı yapılan yeni Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası için kendilerine davetiye gelmediğini söyledi

06 Mayıs 2018 Pazar 22:19
CHP'den davetiye sitemi
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BAYSAL, “Resmi bir davetiye gelmediği için biz de açılışa katılmadık. Hiç kimse unutmasın ki bu binalar hiç kimsenin babasının malı değildir. Yine unutulmasın ki bu binalar halkın cebinden çıkan paralarla yapılmıştır ve halkın partisi CHP bu organizasyona davet edilmemiştir. Yeni açılan SGK Hizmet Binası halkın yeridir. Artık insanları 'o partili, bu partili' diye kutuplaştırmayı bırakıp her kesimden gelen insanların sorunları çözülmelidir” dedi.

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CHP İlçe Teşkilatı Basın SözcüsüCan BaysalGeçen Cuma
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