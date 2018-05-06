CHP'den davetiye sitemi

BAYSAL, “Resmi bir davetiye gelmediği için biz de açılışa katılmadık. Hiç kimse unutmasın ki bu binalar hiç kimsenin babasının malı değildir. Yine unutulmasın ki bu binalar halkın cebinden çıkan paralarla yapılmıştır ve halkın partisi CHP bu organizasyona davet edilmemiştir. Yeni açılan SGK Hizmet Binası halkın yeridir. Artık insanları 'o partili, bu partili' diye kutuplaştırmayı bırakıp her kesimden gelen insanların sorunları çözülmelidir” dedi.
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