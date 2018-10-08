CHP'de Yeşildal ve Takavut sürprizi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı Danışma Kurulu'nda salon girişinde kurulan sandıkta üyelerden gönüllerindeki belediye başkan adayını yazıp sandığa atmalarını istedi. Sandıktan çıkan sonuca göre CHP'liler Yeşildal ve Takavut için eşit sayıda oy kullandı. CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da teşkilat binasında anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çorbacı açıklamasında şu konulara değindi:

'YEŞİLDAL VE TAKAVUT'LE DAHA ÖNCE GÖRÜŞTÜK'

"İki gün önce geleneksel hale getirdiğimiz danışma kurulunu yaptık. Öncelikle şunu söylemeliyim çok verimli bir toplandı oldu. Üyelerimizin görüşlerini önerilerini geçmişte yaptığımız hataların hepsini değerlendireceğiz yerel seçim sürecinde de dikkate alacağız. Danışma kurulunda bir sandık koyduk ve partilerimizin kimi aday olarak görmek istediğini sorduk un sonucunda da Şengül Yeşildal ve Ali Takavüt eşit oy aldı. İkisi de partimize emek vermiş İlçe Başkanlığı yapmış ve aynı zamanda 24 Haziran'da milletvekili adayı olarak listeye girmişlerdi. Biz de kendileriyle İlçe Örgütü olarak görüşüyoruz. Partililerimiz de bu ik ismi öne çıkardı. Ayrıca genel merkezden bir genelge geldi, aday adaylarının başvuru için ayın 19'unda kadar ilçe teşkilatımız da gelip bizimle irtibata geçmeleri gerekiyor. Diğer bir hususta eğer aday olacak mevcut yönetim kurulu üyeleri var ise ayın 12'sine kadar istifa etmek zorundalar.

'CUMHUR İTTİFAKI'NI YIKACAĞIZ'

Fikir alışverişi için atladığımız herhangi bir şey olmasın diye böyle bir anket yaptık. Üyelerimiz her zaman bizden üstündür. Biz hep bu mantıkta ilerliyoruz. Biz demokratik bir partiyiz bunun bir sorun doğuracağını sanmıyorum. Ayrıca bizim CHP olarak birbirimize kırgınlık, küsgünlük gibi bir durum yok. Birlik beraberlik içerisinde yapacağımız çalışmalarla da Cumhur İttifakı'nı tüm Türkiye' de yıkacağız. Danışma Kurulu'nda da hiçbir gerginlik tartışma oldu. İttifak konusunu da konuştuk ancak o şu anda il veya ilçe örgütünün tek başına vereceği bir karar değil. Bu yüzden biz ittifak olmayacakmış gibi çalışıyoruz. İttifaka ılımlı bakan üyelerimiz de var, farklı taktiklerle tek başına aday çıkarmamız gerektiğini düşünen de var. Açık söyleyelim, işimiz kolay değil. Rakamlar belli ama biz aradaki farkı kapatacağız. İttifak olsun olmasın biz Alanya Belediyesi'ni ve özellikle Antalya Belediyesi'ni kazanacağız."