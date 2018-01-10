CHP'de eğitimler başladı

Haber: Alper KUTAY

CHP Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı, toplantı gündeminde yer alan öfke kontrolü, panik atak ve stresle başa çıkma yollarının en önemlisinden biri olan nefes eğitimi konulu çalışmayı yönetim kurulu üyesi, uzman psikiyatri doktoru Çınar Uzunoğlu gözetiminde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Eğitimler daha sonra duyurulacak olan tarihlerde Alanya’daki kadınlara ve gençlere yönelik olarak da yapılacağını söyleyen Tığlı, "Arzu eden gençler ve kadınlar ücretsiz eğitimlere katılabilirler" dedi.

