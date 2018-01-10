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CHP'de eğitimler başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları’nın haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi

CHP'de eğitimler başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları’nın haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:19
CHP'de eğitimler başladı
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Haber: Alper KUTAY

CHP Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı, toplantı gündeminde yer alan öfke kontrolü, panik atak ve stresle başa çıkma yollarının en önemlisinden biri olan nefes eğitimi konulu çalışmayı yönetim kurulu üyesi, uzman psikiyatri doktoru Çınar Uzunoğlu gözetiminde gerçekleştirdiklerini açıkladı. Eğitimler daha sonra duyurulacak olan tarihlerde Alanya’daki kadınlara ve gençlere yönelik olarak da yapılacağını söyleyen Tığlı, "Arzu eden gençler ve kadınlar ücretsiz eğitimlere katılabilirler" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPÇınar Uzunoğlu
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