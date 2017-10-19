CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara: Askerimize, ordumuza..

CUMHURİYET Halk Partisi Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, "Askerimize, ordumuza, evlatlarımıza ve bu ailelere sahip çıkmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

CHP'li Kara TBMM'de, Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Şüpheli askerilerin ölümüne ilişkin araştırma önergesi verdiklerini hatırlatan Kara, Genel Kurul gündemine alınmasının kabul edilmediğini ifade ederek "Anadolu'muzun yoksul insanlarının birçoğunun evladı askerlik görevi sırasında ya kaza kurşunuyla ya da intihar gibi sebeplerle ölüyor. Bu çocukların ölümlerinin birçoğunun şüpheli olmasının çeşitli sebepleri var. Askerimize, ordumuza, evlatlarımıza ve bu ailelere sahip çıkmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bir asker yakını olan Hülya Karadeniz, "Evladım şehit de sayılmadı. Cumhurbaşkanımızdan tek dileğim o büyük kalbinde bize de bir yer açsın" şeklinde konuştu.