CHP Alanya Mehmet Hoca'yı unutmadı

Toygar DİM
ALANYA'NIN önemli eğitimcilerinden birisi olan ve çok sevilen emekli öğretmen Mehmet Çağlar, 2016 yılında aramızdan ayrılmıştı. Çağlar, vefatının 2. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Sevenleri Çağlar'ın mezarını karanfillerle süslerken, dualar ettiler. CHP Alanya İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyeleri de Çağlar'ı mezarı başında dualarla ananlar arasında yer aldılar.
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