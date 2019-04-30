CHP 1 Mayıs'ta alanlarda

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını bugün yaptı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Kayserispor maçı dönüşü Alanya’nın batı girişinde yaşanan feci kaza sonrası hayatını kaybeden Alanyaspor’un yıldız oyuncusu Josef Sural'ın vefatından ötürü büyük üzüntü yaşadıklarını kaydetti. Karadağ, "Josef Sural’ı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in de katıldığı törenle ülkesine uğurladık" dedi.

‘CAMİ TEMİZLİKLERİNE BAŞLIYORUZ’

6 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Ayı için çalışmalarının devam ettiğini belirten Karadağ, "Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi görevlileri ile yaptığımız görüşmelerde özellikle camilerin ve mezarlıkların temizliği ile ilgili gerekli çalışmaların programlarını düzenledik. Halkımız Ramazan Ayı boyunca camileri daha fazla ziyaret edecek, bu nedenle daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için gerekli önlemleri alacağız” dedi. Yarın kutlanacak 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Coşkun Karadağ, "1 Mayıs kutlamalarına eskiden bir hafta önceden başlanırdı. Alanya'da bu yıl kutlamaları coşkulu bir şekilde yapmak istiyoruz. Tüm işçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs etkinliklerine coşkulu bir şekilde katılımlarını bekliyoruz. Önce saat 11.00'de Kuyularönü Camii'nin önünde toplanacağız, ardından İskele Şelale Meydanı’nda yürüyeceğiz. Orada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve etkinlikler olacak” diye kon

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 16:39