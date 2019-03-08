CFO’ların stratejik sorumlulukları arttı. DataExpert Kurucu Genel Müdürü Hasan Altunkaya, “Hibrit bir yönetim yapısına dönüşen bu pozisyon; artık sadece para hesabı yapan yöneticiler değil, şirkete esneklik ve sürdürülebilirlik kazandırma, organizasyon içindeki stratejiyi belirleme, ekibi bu yol haritasında harekete geçirme, performanslarını takip, borç yapılandırması ve uzun vadeli kredi kaynağı sağlanması gibi önemli fonksiyonların kanaat sahipleri. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde CFO’luğun sadece bir pozisyon olmaktan çıktığını ve kapsamlı bir liderlik haline geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Altunkaya, Türkiye’nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi Araştırması’nın sonuçlarını şöyle açıkladı.

- Enerji, FMCG, otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelerimize giren yöneticilerin % 67’si her yıl değişiyor. 3 yıl üst üste En Etkin 50 CFO listesine giren tepe yöneticiler listenin yüzde 5’ini oluşturuyor.

- Son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO’ların yüzde 9’u terfi aldı. Son 3 yılda listeye giren CFO’ların yüzde 2’si ise kendi şirketini kurdu.

- 2016 yılında listeye giren yöneticilerin yüzde 12’sini, 2017 yılında listeye girenlerin yüzde 20’sini, 2016 yılında listeye girenlerin yüzde 10’unu kadın yöneticiler oluşturuyor.

- 2016-2018 yıllarında en etkin 50 arasında yer alan CFO’ların yaş ortalaması 47. 40 yaş altı yöneticiler listenin yüzde 5’ini oluşturmakta. Araştırmamıza katılanların sektördeki tecrübeleri ortalama 18 yıl. Yönettikleri ekibin çalışan sayısı ise 250 kişiye kadar çıkabiliyor.



- Yöneticilerin mezun olduğu okullar arasında yüzde 22’lik oranla büyük payı Boğaziçi Üniversitesi tutuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ni yüzde 12’lik oranla İstanbul Üniversitesi, yüzde 10’luk oranla Marmara Üniversitesi ve yüzde 9’luk oranla Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip ediyor.



- En Etkin 50 CFO listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 11’i doktora, yüzde 51’i yüksek lisans, yüzde 38’ü lisans ve dengi akademik derecelere sahip.

20-45 bin lira maaş alıyorlar

- Tam yetki ve sorumlulukla donatılmış bir CFO aylık 20-45 bin TL arası net ortalama kazanca sahip. Bunun yanında firmadan firmaya değişmek üzere prim ve bonus gibi yan haklar eklenmekte.

- 15 yıldan fazla iş deneyimine sahip CFO’lar ise 40-60 bin TL arasında kazanmakta. Bu rakamlar bölgesel CFO, grup CFO’su ya da holding CFO koltuğunda oturduğunda ise iki katına ulaşmakta.

- En iyi maaş skalasına sahip sektörler ise finans, bankacılık, telekomünikasyon, perakende ve otomotiv. CFO’lar iş hukuku, insan kaynakları, iktisat gibi alanlarda yüksek lisans yapmışlarsa tercih sebebi haline gelmekteler.