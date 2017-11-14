Cezaya dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor

ŞEHİRLER arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere uygulanan 625 liralık cezanın, 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya yükseltilmesi bekleniyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.
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