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Cezaevinden çıkıp ikinci kez vurdu

Konya'da, 3 ay önce bacağından tabancayla vurarak, yaraladığı Mehmet Durmaz'ı (41) 65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildikten sonra da 9 yerinden vuran İlker Tuğrul Uğurlu (40), 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan Uğurlu, babasını dövdüğü ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna dair kendisine iftira attığı için Durmaz'ı vurduğunu ileri sürdü

GÜNCEL 02.12.2019, 17:12
Cezaevinden çıkıp ikinci kez vurdu
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OLAY, 28 Kasım'da, Selçuklu ilçesine bağlı Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'taki sitede meydana geldi. İlker Tuğrul Uğurlu, yaklaşık 3 ay önce, araçla kendisini kovalayan ve babası Dilaver Uğurlu'yu darbettiklerini ileri sürdüğü Mehmet Durmaz ile site görevlisi Muammer Ocak'ı (31) bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan İlker Tuğrul Uğurlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğurlu, 65 gün kaldığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edildi.

Aynı sitede 13 dairesi bulunan İlker Tuğrul Uğurlu, evi boşaltan kiracısından anahtarı teslim almak için siteye gitti. Baba Dilaver Uğurlu da oğlunun peşinden siteye geldi. Burada Mehmet Durmaz ve İlker Tuğrul Uğurlu arasında kavga çıktı. Durmaz, Uğurlu'ya muşta ile saldırdı. Yere düşen Uğurlu, yanındaki ruhsatsız tabancasını çıkararak, Durmaz'a 9 yerinden ateş etti. Uğurlu, dışarıda bulunan, Durmaz'ın arkadaşı Bahattin Çetinkaya'yı (38) da karnından vurarak yaraladı. Olay anları ise sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayda kendisi de yaralanan Uğurlu, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'İFTİRA ATTI, SİNİRLENDİRDİ'

İlker Tuğrul Uğurlu'nun emniyette ve savcılık aşamasında verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Babası dövüldüğü ve kendisine çocuğa yönelik cinsel istismar iftirası atıldığı için olayı gerçekleştirdiğini ileri süren Uğurlu, söyledi: 

"Siteye girdiğimde kiracım, orada bekliyordu. Yanıma Mehmet Durmaz geldi. Bana, 'Gel seninle konuşalım' diyerek, beni bodrum katına çekmeye çalıştı. Ben, 'Seninle husumetliyim, konuşacak bir şey yok. Bana iftira atan adamla konuşmam' dedim. Orada bulanan görevliye polisi aramasını söyledim. Görevle 'Telefon çekmiyor' deyince kendi telefonumu çıkarıp, aramak istedim. Bu sırada Mehmet Durmaz, kafama vurmaya başladı. 8- 10 kez bana vurdu. Yere düştük. Durmaz, bana 'Babanı geçen dövdüğüm gibi çocuk döver gibi dövüp ağlatacağım. Babanı keseceğim' dedi. Bana, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğum yönünde iftira attı. Ayağa kalkıp, belimde bulunan tabancayı çıkarıp, ayaklarına doğru ateş ettim. Mehmet, bana 'Babanı çocuk gibi dövüp, ağlatacağım' diye bağırıyordu. Ben de 2 el daha sıktım. Bahattin'in elinde sandalye vardı. Babama bir şey yapacağından korktum ve onun da bacaklarına doğru 2- 3 el sıktım. Bahattin de yaralandı. Olayla ilgili çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Mecbur kaldığım için yapmak zorunda kaldım. Küçük çocuklara iliştiğim konusunda iftirada bulundu. Bu durum beni çok sinirlendirdi." 

#konya #Cezaevi #Mehmet Durmaz
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