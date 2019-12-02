Cezaevindeki Demirtaş'ın avukatı duyurdu: Bilinci kapandı

EDIRNE Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül Demirtaş, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" dedi.

HASTANEYE SEVK TALEBİMİZ KABUL EDİLMEDİ

Demirtaş, "Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne'de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar."

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman "Cezaevi doktorunun 'İleri tetkik gerekir' raporuna rağmen güvenlik gerekçesiyle oyalama taktiği uyguluyor. Çok kaygılıyız, 7 gün önce nefes darlığı ve bilinç kaybı semptomları yeniden yaşanabilir. Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor." açıklamasını yaptı.