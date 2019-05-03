Cezaevindeki Adnan Oktar'dan şok hamle! 531 sayfalık kitap yolladı

GEÇTİĞİMİZ senenin Temmuz ayında hakkındaki birçok suçtan dolayı sabah baskınıyla gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'dan şaşırtan bir hamle geldi. Çok sayıda kadını turnike yöntemiyle örgüte dahil ettiği ve yıllarca aileleriyle görüştürmediği iddia edilen Oktar, hakkındaki suçlamalarla ilgili bir kitap çıkarttırarak Haberler.com'a göndertti.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık bir sene önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. Oktar tutuklandıktan sonra Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücreye gönderildi.

BASIN MENSUPLARINA 531 SAYFALIK KİTAP GÖNDERDİLER

Tutukluluk hali devam eden Oktar, kendisi ve örgütü hakkındaki tüm iddialara açıklık getirmek için kitap çıkarttı. Yaklaşık bir yıllık süreçte haklarında yapılan haber, video ve tüm yazılı metinlere cevap vermek için 'Sayın Adnan Oktar ve Arkadaşlarımıza İsnat Edilen Suçlamalar ve Cevapları' isimli 531 sayfalık kitap basıldı. Basılan kitap ise Haberler.com'a gönderildi.