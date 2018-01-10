Cezaevindeki 98 mahkum zehirlendi

MUSALLA Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi odluğu belirtildi.
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