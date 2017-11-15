Cezaevi ziyaretine gelen kadının iç çamaşırından telefon çıktı

EDİRNE Projesiz Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu olarak bulunan İ.K.’yi ziyarete giden eşi K.K.’nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırı na gizlenmiş cep telefon u ve sim kart bulundu. Cep telefonu ve sim karta Cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere cezaevi idaresince el konulurken, K.K. gözaltına alındı.

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