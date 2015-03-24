Cezaevi yolu iyileştiriliyor

ALANYA Belediyesi yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi ve mahallelerde yol ve altyapı çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, bir taraftan da mevcut yolları genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yaz öncesi özellikle kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmalarına ağırlık veren Alanya Belediyesi, Türktaş ve Dere mahallelerinde yol çörezleme ve stabilize çalışmalarını sürdürürken, Mahmutlar Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Konaklı ve Payallar mahallelerinde de genişletme çalışması başlattı. İhtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu büzlerinin konulduğu yol çalışmaları belirlenen plan dahilinde aralıksız devam ediyor.