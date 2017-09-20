Ceylan Ertem’den Nuriye ve Semih’e selam!

ALTERNATİF müziğin önemli ismi Ceylan Ertem, dün verdiği konserde kendi albümündeki eserlerin yanı sıra, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Yıldız Tilbe gibi isimlerin parçalarından yaptığı cover’ları da seslendirdi. Ceylan Ertem, Simit Mimit şarkısını seslendirmeden önce, “Ağaçları kesiyorlar, Haydarpaşa’yı yakıyorlar” diyerek mesaj verdi.

‘ÇOK ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ’

Neşet Ertaş’ın ‘Gel Sevelim’ şarkısını seslendiren Ceylan Ertem, “Sevginin, sevilmenin ne kadar muhteşem olduğunu anlatmış bu türküde Neşet Ertaş. Biz çok zor zamanlar geçiriyoruz. Doğmadan önce bile zor zamanlar geçirmişler. Düşünceleri yüzünden öldürülenler mi dersin, sadece kadın öldürülenler mi dersin? Şimdi hepsini anacağız. Trans bireyleri de anacağız. Kız kardeşlerimizi de, Berkin’i de, Nuriye’yi ve Semih’i de anacağız” diyerek, Ferhan Şensoy’un bestesi ‘Ütopyalar Güzeldir’i söylemeye başladı.

Büyük bir alkış alan Ertem, şarkı sırasında “Hrant Dink’i, Hande Kader’i, Özgecan’ı, Sivas’ı, Soma’yı unutma” dedi.

Başarılı solist, hem seslendirdiği parçalar hem de verdiği mesajlarla dinleyicilerden büyük alkış aldı.