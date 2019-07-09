Ceyhun Yılmaz'dan AHEP'e tam not! Tercihi yine Alanya oldu

HER yıl olduğu gibi bu yıl da tatil için Alanya’yı tercih eden ve yakın dostu olan Elysee Oteller Grubu sahibi, AHEP Mütevelli Heyeti Başkanı ve İsveç Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş’un misafiri olan Ceyhun Yılmaz, Alanya’nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu kaydetti. Yakın dostu olan Hilmi Tokuş’la 25 yılı aşkın bir dostluğu olduğunu söyleyen Ceyhun Yılmaz, AHEP Rektörü Mehmet Durdu Öner ve ekibi tarafından ağırlandı. Üniversite hakkında kapsamlı bilgi alan Yılmaz, Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve öğretim görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceyhun Yılmaz, “Alanya hep ilklerin şehri olmuş. Türkiye’de ilk kez bir ilçede hem devlet hem de vakıf üniversitesi olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum. AHEP’in de başarılı bir eğitim geçmişi olduğunu öğrendim. Başta Rektör Sayın Öner ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Tokuş ile öğretim görevlilerini tebrik ederim” dedi.