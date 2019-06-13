Çevreci öğrenciler ödüllerini Başkan Yücel'in elinden aldı

TÜRKİYE'NİN 81 ilinde yaygın olarak TAP Derneği tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen yarışmanın sonucuna göre 600 kg atık pil toplayan Alanya’nın Eko Okullarından Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu ilçe genelinde birinci olurken sağladıkları başarı ile Antalya il genelinde de birinci olarak ilçemizi gururla temsil etti. Ardından 245.18 kg atık pil ile Cemile Kuyumcu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Nezihat-Abdullah Doğan İlkokulu ise topladığı 194.80 kg atık pil ile üçüncü olmaya hak kazandı. Dereceye giren okullar için Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Alanya Belediyesi’nde ödül töreni düzenlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çevreci öğrencileri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

“ÇALIŞMALARIMIZ YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK”

Öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardın açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Bu başarı hepimizin başarısı, yeni eğitim ve öğretim yılında da çalışmalarımızı katlayarak devam ettireceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 2 TON 239 KG ATIK PİL TOPLANDI

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Alanya kent ölçeğinde çevreci bir yaklaşım güderek gönüllülük esasıyla çalışmaya devam eden okullarımızdan toplamda 2 ton 239 kg atık pil toplanarak toprak kirliliğinin ve canlı yaşamına verilen zararın büyük ölçüde önüne geçilmiş ve çevre farkındalığına bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.