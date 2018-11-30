Çevre hizmet ödülleri sahiplerini buldu

ULUSAL Danışma Kurulu, Mühendislik Fakültesi ve AKÇAM yönetim kurullarının yaptığı ortak toplantılar sonucunda, faaliyet ve hizmetler için 21. Akdeniz Üniversitesi çevre Hizmet Ödülleri verildi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda yapılan ödül törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çevreye ilişkin konular çok büyük önem arz etmektedir”

Çevre kirliliğiyle birlikte doğal kaynakların giderek azaldığına dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, çevreyi hızla kirleten insanların dünyayı yaşanabilir bir dünya olmaktan çıkardığını vurguladı. Vakit kaybetmeden önlemler alınması gerektiğine işaret eden Ünal, “Hızla artan iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonu olan bitki ve hayvan neslinin tükenmesi, tüm dünyada tartışılan öncelikli gündem konulardır. Bu noktada çevreye ilişkin konular çok büyük önem arz etmektedir.” dedi.

“Bundan hepimiz sorumluyuz”

Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin ise çevrenin doğal kaynakların önemini her yerde hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çevre sorunlarının insanlığı tehdit ettiğine işaret eden Ertekin, “Bu sorunlara hep birlikte koordineli iş birliği içerisinde önleyebiliriz. Bugün tüm dünya küresel ısınma, kuraklık gibi insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlarla mücadele veriyor. Bundan hepimiz sorumluyuz.” diye konuştu. Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 17:08