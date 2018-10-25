Ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti!

CEVİZ büyüklüğündeki dolu, açıkta bulunan ürünlere, cam ve naylon seralara zarar verdi. İlk belirlemelere göre 260 cam sera ve içindeki ürünler doludan zarar gördü.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, Tarım ve Orman Gazipaşa İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, beraberindeki heyetle birlikte doludan zarar gören üreticiyi ziyaret etti.

Üretici Şaziye Coşkun doluya sera içerisinde çalışırken yakalandığını belirterek, "Seranın içinde ip bağlıyordum. Yağmur geldi bir anda taş atılır gibi oldu. Biz de eve kaçtık, sonra baktık bütün camlarımız kırılmış. Ne olduğunu anlayamadık. Çok zararımız var. Mahsul para yapmıyor, seranın üzerinin nasıl değiştireceğiz bilmiyorum" dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de "Üreticilerimiz artan döviz kuru nedeniyle çok zor günler yaşadı. Bunun üzerine bir de bu afet geldi. Ürünler para etmiyor. Üreticilerimizin zararlarının karşılanması ve destek verilmesi için devletimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise yaklaşık 260 seranın zarar gördüğünü belirterek, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Bize düşen tespitleri yapıp yukarılara iletmek. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları bizler de yapacağız. Rabbim daha büyüğünü göstermesin. Tesellimiz can kaybının olmaması. Çiftçilerimizle el ele verip yaralarımızı saracağız" şeklinde konuştu.