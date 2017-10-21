Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
21 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
21 Ekim 2017 Yeni Alanya...
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu
Yemeği yavaş yavaş yeyin
Yemeği yavaş yavaş yeyin
banner468

Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş

Aydın’da öldürüldükten sonra cesedi yakılarak ormana atılan Eylem Gülçin Kanık'ın hayatı acılarla geçmiş. Arkadaşlarının anlattığına göre Eylem, ilk evliliğini babasının zoruyla yaptı, boşandı. Kendisini terk eden ikinci kocası çocuğunu ona yıllarca göstermedi. Kredi kartı dolandırıcılığından 20 ay hapis yattı. Babası 2014'te kanserden öldü. Eylem öldürüldüğü gün bir arkadaşını arayıp helallik istedi

Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş

Aydın’da öldürüldükten sonra cesedi yakılarak ormana atılan Eylem Gülçin Kanık'ın hayatı acılarla geçmiş. Arkadaşlarının anlattığına göre Eylem, ilk evliliğini babasının zoruyla yaptı, boşandı. Kendisini terk eden ikinci kocası çocuğunu ona yıllarca göstermedi. Kredi kartı dolandırıcılığından 20 ay hapis yattı. Babası 2014'te kanserden öldü. Eylem öldürüldüğü gün bir arkadaşını arayıp helallik istedi

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:28
Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş
banner404

SABAH Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürülen Eylem'le uzun yıllar beraber olduklarını söyleyen bir kız arkadaşı, "Eylem çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi. Ben üniversitede tanıdım. Okuldan önce bir erkek arkadaşı aracılığıyla dolandırıcılık çetesine bulaşmış. Kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları bazı vatandaşların hesaplarındaki paraları kendilerine geçirmişler. Daha sonra kiraladıkları araçla gezerken Kırıkkale'de yakalanmışlar. Orada 20 ay kadar hapis yatmış" şeklinde konuştu.

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

"Bizimle beraber okula başladı" diyen başka bir kız arkadaşı ise, "Eylem deli dolu bir kızdı. Babası, 20 yaşındayken onu istemediği O. adlı şahısla evlendirmiş. Ondan ayrılıp C. ile severek evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle C.'den ayrılmışlardı. C., okul yıllarında Eylem'e oğlunu hiç göstermedi" şeklinde konuştu. Özel bir üniversitede Dış Ticaret Bölümü'nde okuyan Eylem okulu birincilikle bitirmişti.
TV'DE MODA YARIŞMASINA KATILDI

Eski hayatından kurtulup yeni bir hayata başlamak isteyen Eylem, özel bir TV kanalında yayımlanan moda yarışmasına katılmıştı.

Anne ve babasının ayrı yaşadığını söyleyen kız arkadaşı, "Babası başka bir kadınla evlenmişti. Onunla çok konuşmuyordu. Üvey annesi ile anlaşamadığı için hep kavga ediyorlardı. Babası yaklaşık 3 yıl önce akciğer kanserinden vefat etmişti. Öz annesi Esin Kanık ise hala hayatta ve Yozgat Sorgun'da" şeklinde konuştu.

Eylem'in bir başka arkadaşı ise, "Eski hayatından eser yoktu. İstanbul Göztepe'de erkek arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Bir otomotiv şirketinde çalışıyordu. Tutuksuz olarak yargılandığı davadan aranması çıkınca 6 ay önce işten ayrıldı. Sıkıntılarını söylese onu bu yoldan çevirirdim. Öldürüldüğü gün, yani 4 Ekim'de hamile olan bir arkadaşımı aramış nasıl olduğunu sormuş ve hakkını helal etmesini istemiş. Ona bu caniliği yaptıklarına hâlâ inanamıyorum" dedi.

'İYİ İNSANA DENK GELMEK NASİP'

Kanık'ın Instagram'daki son paylaşımında "İyi bir insan olmak karakter meselesidir. İyi bir insana denk gelmek ise tamamen nasip" diye yazdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Eylem Gülçin KanıkAydınCinayetSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 21 Ekim 2017
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 21 Ekim 2017
THY hostesi bikini şampiyonu oldu!
THY hostesi bikini şampiyonu oldu!
'AGC Balosu' bu akşam  
'AGC Balosu' bu akşam  

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim