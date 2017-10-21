Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş

SABAH Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürülen Eylem'le uzun yıllar beraber olduklarını söyleyen bir kız arkadaşı, "Eylem çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi. Ben üniversitede tanıdım. Okuldan önce bir erkek arkadaşı aracılığıyla dolandırıcılık çetesine bulaşmış. Kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları bazı vatandaşların hesaplarındaki paraları kendilerine geçirmişler. Daha sonra kiraladıkları araçla gezerken Kırıkkale'de yakalanmışlar. Orada 20 ay kadar hapis yatmış" şeklinde konuştu.

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

"Bizimle beraber okula başladı" diyen başka bir kız arkadaşı ise, "Eylem deli dolu bir kızdı. Babası, 20 yaşındayken onu istemediği O. adlı şahısla evlendirmiş. Ondan ayrılıp C. ile severek evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle C.'den ayrılmışlardı. C., okul yıllarında Eylem'e oğlunu hiç göstermedi" şeklinde konuştu. Özel bir üniversitede Dış Ticaret Bölümü'nde okuyan Eylem okulu birincilikle bitirmişti.

TV'DE MODA YARIŞMASINA KATILDI

Eski hayatından kurtulup yeni bir hayata başlamak isteyen Eylem, özel bir TV kanalında yayımlanan moda yarışmasına katılmıştı.

Anne ve babasının ayrı yaşadığını söyleyen kız arkadaşı, "Babası başka bir kadınla evlenmişti. Onunla çok konuşmuyordu. Üvey annesi ile anlaşamadığı için hep kavga ediyorlardı. Babası yaklaşık 3 yıl önce akciğer kanserinden vefat etmişti. Öz annesi Esin Kanık ise hala hayatta ve Yozgat Sorgun'da" şeklinde konuştu.

Eylem'in bir başka arkadaşı ise, "Eski hayatından eser yoktu. İstanbul Göztepe'de erkek arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Bir otomotiv şirketinde çalışıyordu. Tutuksuz olarak yargılandığı davadan aranması çıkınca 6 ay önce işten ayrıldı. Sıkıntılarını söylese onu bu yoldan çevirirdim. Öldürüldüğü gün, yani 4 Ekim'de hamile olan bir arkadaşımı aramış nasıl olduğunu sormuş ve hakkını helal etmesini istemiş. Ona bu caniliği yaptıklarına hâlâ inanamıyorum" dedi.

'İYİ İNSANA DENK GELMEK NASİP'

Kanık'ın Instagram'daki son paylaşımında "İyi bir insan olmak karakter meselesidir. İyi bir insana denk gelmek ise tamamen nasip" diye yazdı.