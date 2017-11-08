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Cesedi kaybolmasın diye kendini yatağa bağladı

Batan gemide cesedine ulaşılan İnegöllü usta gemici toprağa verildi. 23 yaşındaki gencin hayali kaptan olmaktı

Cesedi kaybolmasın diye kendini yatağa bağladı

Batan gemide cesedine ulaşılan İnegöllü usta gemici toprağa verildi. 23 yaşındaki gencin hayali kaptan olmaktı

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:35
Cesedi kaybolmasın diye kendini yatağa bağladı
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BURSA'NIN Gemlik ilçesinden yüklediği 2 bin 800 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli'ye götürürken, Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kargo gemisinde hayatını kaybeden mürettebattan usta gemici genç, memleketi İnegöl’de gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüzme şampiyonu olan Mert İlkmen’in kapı açılmadığı için diğer personel ile birlikte gemi içerisinden çıkamadığı, cesedi kaybolmasın diye kendisini iple yatağa bağladığı öğrenildi. 23 yaşındaki Mert İlkmen’in hayalinin kaptan olmak olduğu belirtildi. İlkmen, Ayten ve Ali İlkmen çiftinin tek oğluydu.
  Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir tozu yüklü 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinden 1 Kasım Çarşamba günü yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edildi ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı. Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

  İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

  Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul ili Şile ilçesi 7 deniz mili açıklarında batan ticari geminin yeri tespit edilmiştir. 3 Kasım 2017 tarihinde icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.

  İnegöllü usta gemici de vardı

  Gemide, Kaptan Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmühendis Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı ile usta gemiciler İnegöllü Mert İlkmen, Nihat Küçük, Nedim Alicem, Sabri Yıldırım, Engin Selçuk Vedat Odabaşı'dan oluşan 10 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilirken, yapılan çalışmalar neticesinde mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan birisi de İnegöllü usta gemici Mert İlkmen’di. Böylece kayıp 10 kişiden 7'sinin cesedine ulaşılmış oldu.

  Kendini yatağa bağladığı ortaya çıktı

  Kastamonu Üniversitesi Deniz İşletmeciliği bölümü mezunu olup, batan gemide usta gemici olarak görev yapan İnegöllü genç Mert İlkmen’in evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilirken, çıkarılan cesedi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yüzme şampiyonu olan Mert İlkmen’in, kapı açılmadığı için diğer personel ile birlikte geminin içerisinde mahsur kaldığı, başka kurtuluş yolu olmadığı için, cesedinin kaybolmaması için kendisini yatağa bağladığı öğrenildi.

  Toprağa verildi

  Ailesine teslim edilen gencin cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından gencin cenazesi Urgancılar Camii'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali ile dost ve yakınları ile cemaat katıldı.

  Kaptan olacaktı

  Mert İlkmen’in dayısı Yılmaz Baydemir, “Benim en çok sevdiğim, anlaşabildiğim yeğenimdi, iyi biriydi. Askerliğini de denizci olarak yaptı. Eğitimini denizci olarak aldı. Bir yıldan bu yana o gemide görev yapıyordu. Hayali gemi kaptanı olmaktı. Askerde yapılan yarışmada da yüzme şampiyonluğu da vardı. Başımız sağ olsun” dedi.
  Mert İlkmen’in kuzeni Merve Baydemir de gözyaşlarına boğuldu.

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Son Güncelleme: 08.11.2017 16:04
Anahtar Kelimeler:
Mert IlkmenBatan Gemişile
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