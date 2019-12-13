Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu!

ORDU'DA 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç hakkında bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmış, düzenlenen iddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.