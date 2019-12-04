Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme: Her şeyi itiraf etti...

ORDU'NUN Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Ordu Valiliği, "Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti." açıklamasında bulundu.

