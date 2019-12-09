Ceren'in katilinin ailesine ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan balerin Ceren Özdemir, cinayetinin ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Katilin babası, kayınvalidesini öldürdü, dayısı ise babasını öldürdü. Olayın detaylarını ise katilin dayısı anlattı. Ceren'in katil Özgür Arduç'un Amasya'da yaşayan dayısı, yeğeninin bilinmeyen geçmişini ve ailesiyle ilgili detayları anlattı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜ BEN DE ONU ÖLDÜRDÜM"

Katil Arduç'un dayısı, "Özgür Arduç'un babası Hüseyin, Özgür doğunca annesinden ayrıldı. 1989 yılında babası tekrar eve geldi, Özgür'ün babası kız kardeşimle yeniden birlikte olmak istediğini söyledi. Ateş edip annemi, kendi kayınvalidesini öldürdü. "İçeride yatıp çıktı. Çıkınca ben de onu öldürdüm. Ben de cezamı yatıp çıktım. Bu süreçte bu çocuğa (Özgür Arduç'a) sahip çıkma şansımız olmadı. Her şey babasından dolayı oldu. 5-6 yıl bakabildik. Yoksa biz onu büyütürdük" dedi.

"BU ÇOCUĞU YETİMHANEYE VERİN"

Sonra hakime de aynısını söyledim hakim, 'O çocuğa bir dokun seni yakarım' dedi. Amasya'da. Ondan sonra ben babama, "ya bu çocuğu yetimhaneye ver ya da ben bunu öldüreceğim" dedim. Babam da götürüp yetimhaneye verdi. Benim de iki tane kızım var. Olayı duyunca çok üzüldüm. Bildiğin gibi değil. Allah kimsenin başına vermesin."

NE OLMUŞTU?

Olay Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.