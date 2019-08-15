Çenesi kırılan turiste ALKÜ'den ameliyat desteği

ALANYA’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir trafik kazası sonucu, çoklu travma sebebiyle Özel Alanya Anadolu Hastanesine yatırılan Belarus uyruklu 24 yaşındaki S. I.’nın çene kırıklarının tedavisi içinAlanya Anadolu Hastanesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden, ortak bir operasyon gerçekleştirmek ve hastayı sağlığına kavuşturmak için ALKÜ’den talepte bulundu. Gelen talebi geri çevirmeyen ALKÜ Diş Hekimliği Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülsün Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Halis Ali Çolpak, Rektörlük ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden özel izinle görevlendirildi. Özel Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, ameliyat ekibini organize etmesi sonucuhasta çene kırığı tedavisi için ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyona Özel Anadolu Hastanesi KBB uzmanı Operatör Dr. Kemal Ercengiz de eşlik etti.Hastanın başka bir ildeki hastanelere gönderilmesine gerek kalmaksızın tedavisinin Alanya’da yapıldığını vurgulayan ALKÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, “Başarılı bir ortak operasyon süreci geçirdik. Hastamızın sağlığı ise git gide iyiye gidiyor. Hastanın sağlığına en kısa sürede kavuşacağına inanıyoruz. Özellikle ilçemizin turistik bir yer olması sebebiyle yaz aylarında çeşitli sebeplerle meydana gelen çene kırıkları ya da dişle ilgili travmaların tedavisi, çevre illere sevk edilirken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulmasıyla çene patolojileri, çene travmaları gibi ileri cerrahiler işlemler de Alanya’da gerçekleşebilmektedir” dedi.