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Cenazeyi defnettiler! Berlin'den gelen telefonla şoke oldular

ALMANYA'nın Berlin kentinde vefat eden Halis Cesur'un cenazesi yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel'in cenazesi Amasya'ya gönderildi. Defnedildikten sonra Almanya'dan gelen telefon üzerine yapılan yanlışlık anlaşıldı. Almanya'dan gönderilen Cesur'un cenazesi dün Alpaslan Köyü mezarlığına defnedilirken, Raif Yüksel'in cenazesi ise memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi

Cenazeyi defnettiler! Berlin'den gelen telefonla şoke oldular

ALMANYA'nın Berlin kentinde vefat eden Halis Cesur'un cenazesi yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel'in cenazesi Amasya'ya gönderildi. Defnedildikten sonra Almanya'dan gelen telefon üzerine yapılan yanlışlık anlaşıldı. Almanya'dan gönderilen Cesur'un cenazesi dün Alpaslan Köyü mezarlığına defnedilirken, Raif Yüksel'in cenazesi ise memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi

15 Mart 2018 Perşembe 07:35
Cenazeyi defnettiler! Berlin'den gelen telefonla şoke oldular
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ALMANYA'NIN Berlin kentinde yaşayan iki Türkün cenazeleri karıştı. Taşova'nın Alpaslan köyünden Halis Cesur'un cenazesin yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yükselin cenazesi defnedildiğinin fark edilmesi üzerine Berlin'den gelen telefonla bu yanlışlık anlaşıldı. Berlin'de yaşayan ve 9 Mart tarihinde vefat eden Halis Cesurun (78) cenazesi Amasya'nın Taşova İlçesine bağlı Alpaslan Köyüne oğlu Adnan Cesur tarafından getirilerek dün defnedildi. Almanya'dan bir kişi tarafından açılan telefonla Amasya'ya getirilen kişinin Cesur'un babası olmadığını Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel (83) olduğunu söyledi.

Vefat eden Halis Cesur'un oğlu Adnan Cesur telefonda duydukları sonrası şaşkınlık yaşadı. Durumu yetkili makamlara bildirdi. Jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılan mezarda bulunan cenaze çıkarılarak tabuta konuldu. Almanya'dan gönderilen Halis Cesur'un cenaze namazı dün tekrar kılınan cenaze namazı sonrası Alpaslan köyü mezarlığında toprağa verildi.

Amasya'nın Taşova İlçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilerek gömülen ve yanlışlık sonrası çıkarılarak tabuta konulan Raif Yükselin cenazesi ise Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi.

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