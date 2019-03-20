Cenaze yakınlarının en yakın mezarlığa defin ısrarı

ANTALYA genelinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı 3 bine yakın mezarlık bulunuyor. Kent merkezindeki en eski mezarlıklardan biri olan Andızlı Mezarlığı'nda defin için yer kalmayınca Konyaaltı ilçesindeki 450 dönümlük Uncalı Mezarlığı 25 yıl önce hizmete açıldı. Geçen süre içerisinde Uncalı Mezarlığı da dolunca defne kapatıldı. Bugünlerde sadece aile mezarlıklarına ve birinci derece yakınının kabrine 5 yıl geçtikten sonra tekrar defin yapılabiliyor.

BEBEK VE GAYRİMÜSLİM ADALARI

Uncalı Mezarlığı'nın ardından kent mezarlığı olarak Antalya-Isparta karayolu kenarında, Aksu ilçe sınırlarında Kurşunlu Kent Mezarlığı kuruldu. Kent merkezindeki cenazeler bir süredir bu mezarlıkta toprağa veriliyor. İçerisinde 1000 kişilik, 700 metrekare büyüklüğünde bir cami bulunduran mezarlık, adalar halinde bölünüp defne açıldı. Bebek adası, çocuk adası, yetişkin ve gayrimüslim adalarına çevre yollardan kolayca ulaşılabiliyor. Doğumda ya da doğum sonrasında ölen bebeklerin yanı sıra, ceninler de bu mezarlıktaki bebek adasına defnediliyor. Kimliği belirsiz bebekler de yine bu adaya kayıt esnasında bir kod verilerek toprağa veriliyor. Kentte yaşayan gayrimüslimler, mensubu oldukları dine uygun olarak düzenlenen törenin ardından buradaki gayrimüslimler adasına defnediliyor.

EVE YAKIN YERE DEFİN İSTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, cenaze yakınlarının çoğunluğunun, defin için ilk olarak evlerine en yakın mezarlığa baktığını anlattı. Erkan Sel, boş yer olmadığı için herkesin bu talebine olumlu yanıt veremediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlar en çok kendi evine ve kendi mahallesine yakın bir yer arıyor. Ailesinden kopmamak için bu şekilde bir istekte bulunulduğunu düşünüyoruz. Ancak geçmiş dönemlerde yapılan imarlaşma nedeniyle mezarlık alanları kısıtlı olarak ayrıldı. Kent genelinde en fazla 10 mezarlık kapanmıştır dolu olduğu için. Vatandaş vefat ettiğinde önce mahallesindeki mezarlığa bakıyoruz, boş yer varsa oraya defnediyoruz. Boş yer yoksa ve birinci derece yakını 5 yıl öne vefat etmişse onun yerine mükerrer olarak defin yapabiliyoruz. Bunun için de tabii ki varislerin izin vermesi lazım."

ANTALYA'NIN 70- 80 SENE MEZARLIK SORUNU YOK

Uncalı Kent Mezarlığı'nın 4 katı büyüklükte olan Kurşunlu Mezarlığı'nın şu anki ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Erkan Sel, "Kurşunlu Kent Mezarlığı Uncalı Mezarlığı'nın ortalama 4 katı büyüklükte. Uncalı Mezarlığı'nın 25 yıl gibi bir sürede dolduğunu varsayarsak Kurşunlu'nun 70-80 sene gibi bir süre hizmet edeceğini planlıyoruz. O zamana göre genişletilme durumu da olabilir" dedi.

5 YILDA 38 BİN CENAZE DEFNEDİLDİ

Belediye olarak önceden kara yoluyla ücretsiz yaptıkları cenaze nakli hizmetine uçağı da dahil ettiklerini anlatan Sel, "Cenazeler uçakla ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Cenazenin olduğu uçakla gitmek isteyen 2 cenaze yakını da yüzde 20 indirimli gidiyor. 2019 Ocak ayında uçakla 147 cenaze naklettik. Kara yoluyla da 111 cenaze nakledildi" bilgilerini verdi.

Son 5 yılda kara yoluyla 3 bin 828, uçakla 1494 cenaze naklettiklerini aktaran Erkan Sel, "5 yılda 37 bin 484 cenaze nakledildi. Ortalama her yıl 8 bin cenaze defnettik diyebiliriz. Defnedilen cenazelerin yüzde 40'ı kadın, yüzde 60'ı erkek" diye konuştu.