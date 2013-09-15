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Cemevi arazisi Büyükşehir'den

Büyükşehir belediyesi cemevi yaptıracak

Cemevi arazisi Büyükşehir'den

Büyükşehir belediyesi cemevi yaptıracak

15 Eylül 2013 Pazar 09:46
Cemevi arazisi Büyükşehir'den
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Sarıyer’deki arazisine cemevi yaptıracak. Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi’ndeki araziye cemevi yapılmasını kararlaştıran imar plan tadilatı Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçti.

Sarıyer’de yaşayan Alevi dernekleri, ibadetlerini yapabilmeleri için cemevine ihtiyaç olduğunu belirterek, ilçe belediyesine başvurdu. Sarıyer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki arsanın 1700 metrekarelik kısmının cemevi arazisi olarak ayrılmasını talep etti. Talep yazısında, yaklaşık 400 bin nüfusu olan Sarıyer’de nüfusun 4’te 1’i kadar Alevi yurttaşın yaşadığına dikkat çekilerek, “Alevi yurttaşlarımızın ibadet edecek, cenazelerini kaldıracak, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin sürdürecek bir cemevlerinin olmadığı yıllardır her kesim tarafından bilinen bir gerçektir. Alevi yurttaşlarımız Sarıyer’de cemevi olmadığı için başka ilçelerde bu ihtiyaçlarına çare bulmaya çalışmaktadırlar, ibadethaneler ibadet edecek topluluğun olduğu yerleşmelere yakın yapılmalıdır” denildi. Talebi değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, arsanın sosyal-kültürel tesis alanı olarak imar planlarına işlenmesine karar verdi. Plan notlarına “Sosyal-kültürel tesisler alanında, cemevi ve cemevinin gerektirdiği fonksiyonlar yer alabilir” notu eklendi. İmar Planı’ndaki inşaat sınırı da 5 kat olarak düzenlendi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen askıya çıkarıldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 09:48
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiKadir TopbaşCemeviSarıyer
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