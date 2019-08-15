'Cemaate kurban şoku' Dim TV Ana Haber'de

YASAĞIN nedeninin, “Yerel seçimlerde Süleymanlıların Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'e oy vermemeleri” olarak yorumlanırken, kararın tebliğ edilmesi üzerine Süleymanlılar Cemaati üyelerinin yurtlar yerine ilk kez bu yıl özel kesimhanelerde kurbanlıklarını kestikleri ifade ediliyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı'nın şehir merkezi ve civarı mahallelerde bulunan 18 Süleymancı yurduna bağlı kurban kesim noktalarında satış ve kesim yapılmasının ve deri toplanmasının yasaklandığını tebliğ ettikleri belirtiliyor. Peki bu iddialar Süleymanlı Cemaati'nde nasıl karşılık buldu. Alanya'da Cemaat'e yakınlığı ile bilinen avukat Mustafa Kula, bu akşam saat 18.00'de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber bültenine konuk olacak ve Alper Kutay'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayacak.