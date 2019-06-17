Cemaat liderinden Alanya'ya sürpriz ziyaret

SÜLEYMANCI Cemaati Lideri Alihan Kuriş, dün havayoluyla Antalya'ya geldi. Antalya ve Manavgat'ta bazı kursları ziyaret eden Kuriş'in son durağı Alanya oldu.

Alanya'da önce Dinek Öğrenci Yurdu’na giden Kuriş, burada cemaat üyeleri ile buluştu. İkindi namazını Dinek Öğrenci Yurdu'nda kılan Kuriş, inşaat halindeki bir yurdu incelemesinin ardından Konaklı Öğrenci Yurdu'na gitti. Kuriş, buradaki temaslarının ardından Alanya'dan ayrıldı. Kuriş'in Alanya'da toplam 3 saat kaldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 22:06