Cemaat liderinden Alanya'ya sürpriz ziyaret

Süleymancı Cemaati Lideri Alihan Kuriş, bugün geldiği Alanya'da 3 saat geçirdi

Cemaat liderinden Alanya'ya sürpriz ziyaret
banner404

SÜLEYMANCI Cemaati Lideri Alihan Kuriş, dün havayoluyla Antalya'ya geldi. Antalya ve Manavgat'ta bazı kursları ziyaret eden Kuriş'in son durağı Alanya oldu. 
Alanya'da önce Dinek Öğrenci Yurdu’na giden Kuriş, burada cemaat üyeleri ile buluştu. İkindi namazını Dinek Öğrenci Yurdu'nda kılan Kuriş, inşaat halindeki bir yurdu incelemesinin ardından Konaklı Öğrenci Yurdu'na gitti. Kuriş, buradaki temaslarının ardından Alanya'dan ayrıldı. Kuriş'in Alanya'da toplam 3 saat kaldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 22:06
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALANYA'DA FESTİVAL COŞKUSU
ALANYA'DA FESTİVAL COŞKUSU
  1. DimTV

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472