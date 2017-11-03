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Cem Korkmaz'a büyük vefasızlık! İki komedyen de cenazeye gelmedi

Muhittin Korkmaz'ın kendisi gibi ünlü olan oğlu Cem Korkmaz'ın cenazesinde gözler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı aradı. İki komedyen de cenazeye gelmedi

Cem Korkmaz'a büyük vefasızlık! İki komedyen de cenazeye gelmedi

Muhittin Korkmaz'ın kendisi gibi ünlü olan oğlu Cem Korkmaz'ın cenazesinde gözler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı aradı. İki komedyen de cenazeye gelmedi

03 Kasım 2017 Cuma 15:49
Cem Korkmaz'a büyük vefasızlık! İki komedyen de cenazeye gelmedi
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ÜSKÜDAR'DAKİ evinde ölü bulunan ünlü Youtuber ve oyuncu Cem Korkmaz'ın  Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, yakınlarınca alındı. Cenazede gözler  Cem Yılmaz'ı ve  Şahan Gökbakar'ı da aradı ama iki ünlü isim de cenazede yoktu.

BABASI: BÜYÜK ACI YAŞIYORUM

Cenazeyi yakınlarıyla almaya gelen oyuncunun babası oyuncu Muhittin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evladını, canını kaybettiğini belirterek, büyük acı yaşadığını dile getirdi.

CEM YILMAZ ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKTI

Cem Yılmaz'ın Gora ve AROG filmleriyle tanınan sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz, 1987 yılında  Bursa'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni de olan Korkmaz, çeşitli tiyatro oyunlarıyla sinema filminde de rol almıştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR ROL ARKADAŞININ CENAZESİNE GELMEDİ

Cem Korkmaz  Recep İvedik 4 filminde de rol almıştı. Gökbakar  Instagram'da yaptığı bir paylaşımla duygularını şöyle ifade etmişti: Ahhhhh be güzel kardeşim...Hala inanamıyorum böyle bişey olduğuna.Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun...


 

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Muhittin KorkmazCem KorkmazCem Yılmzşahangökbakar
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