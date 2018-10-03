Celil Kara'ya 'Vali' ziyareti

ALANYA'NIN öncü mobilya firmalarından Celil Kara Mobilya, Antalya'da düzenlenen Mobilya Fuarı’na katıldı. Celil Kara Mobilya, fuarda açtığı stantla ilgi odağı oldu ve pek çok ziyaretçi ağırladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da fuarda Celil Kara Mobilya'nın standını ziyaret etti. Firmanın ürünleriyle yakından ilgilenen Karaloğlu’nu stantta firma sahibi Celil Kara karşıladı. Kara, Vali Karaloğlu’na stantlarına yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Vali Karaloğlu ise, firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, firmanın gelecek çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 20:55