Celil Kara Mobilya MÜSİAD EXPO’da

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO başladı. Fuarda bir Alanya markası olan Celil Kara Mobilya da yerini aldı. Alanya'da 25 yıldır hizmet veren ve katıldığı fuarlar başta olmak üzere birlikte çalıştığı ulusal ve uluslararası firmalarla Alanya ve markasının ismini tüm dünyaya duyuran Celil Kara Mobilya, hızlı yükselişini sürdürüyor. 21-24 Kasım'da ziyaret edilebilecek fuarda Celil Kara Mobilya’yı Alanya’nın önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, Alanyaspor Asbaşkanı ve ALBİMO Mobilya sahibi Bilal Gömeç, Mehmet Ali Işık Celil Kara Mobilya’nın standını ziyaret ederek firma sahibi Celil Kara’ya başarı dilediler.

ÇEYREK ASIRLIK BAŞARI

1993 yılında küçük bir marangozluk atölyesinde başlayan ve bugün iki ayrı fabrika ile 13 bin 500 metrekare üzerinde hizmet veren ve otel mobilyalarından konut, villa, restoran mobilyasına, Cnc motiflerden, yangına dayanıklı kapı imalatı olmak üzere geniş bir yelpazede üretim yapan Celil Kara Mobilya, katıldığı fuarlarla dikkat çekiyor. Teknoloji ve diğer alanlarda yenilikleri yakından takip eden firma, yaptığı endüstriyel yatırımlarla makine parkurunu genişleterek, Akdeniz Bölgesi'nin en geniş yelpazeli üretim tesislerinden biri haline geldi.



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 21:35