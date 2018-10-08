Celil Kara Mobilya doludizgin

ALANYA'DA 25 yıldır hizmet veren ve katıldığı fuarlar başta olmak üzere birlikte çalıştığı ulusal ve uluslararası firmalarla Alanya ve markasının ismini tüm dünyaya duyuran Celil Kara Mobilya, hızlı yükselişini sürdürüyor. Son olarak Antalya Mobilya Fuarı'na katılan Celil Kara Mobilya, uluslararası alanda da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Genel Müdür Harun Altop ve Dış Ticaret Uzmanı Hakan Bora'nın girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşme fırsatı elde eden ve Bakan Ataoğlu'nun özel daveti üzerine Kıbrıs'a giden Celil Kara Mobilya yönetimi, Kıbrıslı iş adamlarıyla üst düzey görüşmeler yaptı. Ardından KKTC Türkiye Büyükelçisi Derya Kanbay'ı da makamında ziyaret eden yetkililer, Kıbrıslı iş adamlarından ve firmalardan büyük destek aldı. 3-7 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Antalya Mobilya Fuarı'na da katılan ekip, Kıbrıslı iş adamlarını da Antalya'da ağırladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da ziyaret ettiği standa, Kıbrıs Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel de teşrif ederek destek verdi. Fuarın akabinde Kıbrıslı misafirlerine Alanya'daki üretim yaptıkları fabrikayı da gezdiren Celil Kara Mobilya yöneticileri, tam not aldı. Bu hamle ile ihracatta da büyük adımlar atılmaya başlandı. Celil Kara Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Celil Kara, fuarın ardından yaptığı açıklamada fuarda stantlarını ziyaret eden, etmeyen tüm misafirlere teşekkür ederek, İstanbul'da 21-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek CNR EXPO 17. MÜSİAD Fuarı'na herkesi davet etti.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 19:46