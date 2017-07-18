Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çelik'ten plaketli teşekkür

Gazipaşa'ya 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren günü birlik turlar düzenleyen Labas Tur işletmecisi Mustafa Erkut'a Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik teşekkür plaketi verdi

Çelik'ten plaketli teşekkür

Gazipaşa'ya 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren günü birlik turlar düzenleyen Labas Tur işletmecisi Mustafa Erkut'a Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik teşekkür plaketi verdi

18 Temmuz 2017 Salı 20:54
Çelik'ten plaketli teşekkür
banner404

GAZİPAŞA turuna katılan yaklaşık 35 Litvanyalı turistle birlikte belediye binasına gelen turizmci Erkut, Başkan Çelik'i ziyaret etti. Gazipaşa'nın inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu belirten Erkut, "Labas Tur şirketi olarak yaklaşık 3 aydır Gazipaşa'ya ağırlığı Litvanyalı olan turistlerden oluşan tur kafileleri getiriyoruz. Bu süre içerisinde yaklaşık 750 kişiyi ilçenize getirdik. Bu yılki hedefimiz 2 bin turisti Gazipaşa'ya getirmek. İlginin yüksek olması bizleri hedeflerimizi büyütmeye yöneltti. İnşallah gelecek yıl Litvanya'dan her hafta bir uçak kaldırarak Gazipaşa'ya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
HAYRAN KALDILAR
Günübirlik getirtirleri turistleri özellikle Yalan Dünya Mağarası ve Güney Kral Koyuna götürdüklerini belirten Erkut, "Misafirlerimiz arasında dünyanın dört bir yanını görmüş kişiler de bulunuyor. Yalan Dünya Mağarasını ve Güney Kral Koyunu görenler dünyada böyle bir güzelliğe rastlamadıklarını söylüyorlar. Bizler turlarımızda ayrıca ilçenin otantik muz ve çilek bahçelerini gezdiriyor, dut, incir, yenidünya gibi meyve ağaçlarından misafirlerimize meyve toplatıyoruz. Meyvesini yediğimiz, bahçesini gezdiğimiz üreticilere ek gelir sağlıyoruz. Turumuzu bir cami gezmesi ve İslam'ın anlatımıyla tamamlayarak misafirlerimizi otellerine yolluyoruz" diye konuştu.
'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ'
Başkan Çelik'e ilçe doğasını koruma noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Erkut, Gazipaşa'nın tanıtılması noktasında her zaman üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Genç turizmci Mustafa Erkut'a Gazipaşa'ya gösterdiği ilgi ve ilçe tanıtımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Çelik, "Sizlerin aracılığıyla yüzlerce kişi ilçemizin birçok önemli değerini görme ve tanıma fırsatı buluyor. İnşallah yaptığımız çalışmaların da katkısıyla Gazipaşamız birkaç yıl içinde çok geniş kitlelerce tanınacak. Her işte olduğu gibi bu süreçte de ilkler unutulmayacak ve gerekli değeri görecektir. Bir kez daha Labas Tur'a önemli katlılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Çelik Labas Tur sahibi Mustafa Erkut'a teşekkür plaketi verdikten sonra tur kafilesiyle birlikte belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.07.2017 20:56
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaGazipaşa Belediye Başkanı Adil ÇelikTeşekkür PlaketiLabas Tur Işletmecisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim