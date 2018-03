Çelik'ten plaketli teşekkür

GAZİPAŞA turuna katılan yaklaşık 35 Litvanyalı turistle birlikte belediye binasına gelen turizmci Erkut, Başkan Çelik'i ziyaret etti. Gazipaşa'nın inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu belirten Erkut, "Labas Tur şirketi olarak yaklaşık 3 aydır Gazipaşa'ya ağırlığı Litvanyalı olan turistlerden oluşan tur kafileleri getiriyoruz. Bu süre içerisinde yaklaşık 750 kişiyi ilçenize getirdik. Bu yılki hedefimiz 2 bin turisti Gazipaşa'ya getirmek. İlginin yüksek olması bizleri hedeflerimizi büyütmeye yöneltti. İnşallah gelecek yıl Litvanya'dan her hafta bir uçak kaldırarak Gazipaşa'ya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

HAYRAN KALDILAR

Günübirlik getirtirleri turistleri özellikle Yalan Dünya Mağarası ve Güney Kral Koyuna götürdüklerini belirten Erkut, "Misafirlerimiz arasında dünyanın dört bir yanını görmüş kişiler de bulunuyor. Yalan Dünya Mağarasını ve Güney Kral Koyunu görenler dünyada böyle bir güzelliğe rastlamadıklarını söylüyorlar. Bizler turlarımızda ayrıca ilçenin otantik muz ve çilek bahçelerini gezdiriyor, dut, incir, yenidünya gibi meyve ağaçlarından misafirlerimize meyve toplatıyoruz. Meyvesini yediğimiz, bahçesini gezdiğimiz üreticilere ek gelir sağlıyoruz. Turumuzu bir cami gezmesi ve İslam'ın anlatımıyla tamamlayarak misafirlerimizi otellerine yolluyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ'

Başkan Çelik'e ilçe doğasını koruma noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Erkut, Gazipaşa'nın tanıtılması noktasında her zaman üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Genç turizmci Mustafa Erkut'a Gazipaşa'ya gösterdiği ilgi ve ilçe tanıtımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Çelik, "Sizlerin aracılığıyla yüzlerce kişi ilçemizin birçok önemli değerini görme ve tanıma fırsatı buluyor. İnşallah yaptığımız çalışmaların da katkısıyla Gazipaşamız birkaç yıl içinde çok geniş kitlelerce tanınacak. Her işte olduğu gibi bu süreçte de ilkler unutulmayacak ve gerekli değeri görecektir. Bir kez daha Labas Tur'a önemli katlılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Çelik Labas Tur sahibi Mustafa Erkut'a teşekkür plaketi verdikten sonra tur kafilesiyle birlikte belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.