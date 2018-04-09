Çelik ve Türel Alanya'nın son şehidinin evindeydi

14 MART'TA düzenlenen törenle toprağa verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın Alanya’daki ailesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel "Biz ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile birlikte şehidin baba evini ziyaret eden Başkan Türel, şehidin anne ve babasıyla görüştü. Anne Gülsüm Uysal ve baba Mustafa Uysal’ın acısını paylaşan Başkan Türel, bir kez daha taziye dileklerini iletti. Türk ulusunun bütün şehitlere minnettar olduğunu söyleyen Başkan Türel "Biz ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Ne söylesek az. Onların hakkı ödenmez. Devlet her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanında. Bize düşen görev neyse biz de seve seve yapacağız. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ziyarete Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve eski BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de katıldı.