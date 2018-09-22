Çelik ve Toklu AK Kadınlarla aşure dağıttı

Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, İlçe Kadın Kollarının organize ettiği aşure ikramına katılarak vatandaşlara aşure dağıttılar.

Çelik ve Toklu AK Kadınlarla aşure dağıttı
banner404
HABERİN GALERİSİ
Çelik ve Toklu AK Kadınlarla aşure dağıttı

Çelik ve Toklu AK Kadınlarla aşure dağıttı

AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatı Muharrem Ayının geleneği olan aşure ikramını bugün Yayla Yolu üzerinde gerçekleştirdi. Aşure etkinliğine Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. 

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Üyeleri tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara Milletvekili Sena Nur Çelik ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından ikram edildi. Binlerce vatandaşa aşure dağıtılırken, vatandaşların Vekil Çelik, ve Başkan Toklu'ya olan ilgisi bir hayli fazlaydı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 18:29
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya’da radyasyon skandalı
Antalya’da radyasyon skandalı
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479