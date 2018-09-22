Çelik ve Toklu AK Kadınlarla aşure dağıttı

AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatı Muharrem Ayının geleneği olan aşure ikramını bugün Yayla Yolu üzerinde gerçekleştirdi. Aşure etkinliğine Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Üyeleri tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara Milletvekili Sena Nur Çelik ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından ikram edildi. Binlerce vatandaşa aşure dağıtılırken, vatandaşların Vekil Çelik, ve Başkan Toklu'ya olan ilgisi bir hayli fazlaydı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 18:29