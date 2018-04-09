Çelik'e Alanya'da yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve bir grup yönetim kurulu üyesinin eşlik ettiği Çelik, Gözüküçüklü Mahallesi'nde merhum Mustafa Özdemir için okutulan mevlidi şerife katıldı. Çelik ve Toklu ayrıca Aytemiz Alanyaspor'un Akhisar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı da tribünden izlediler. Mustafa Toklu öncesi Ak Parti İlçe Başkanı olan Mustafa Berberoğlu ile Oba'daki Mesut Otel'de bir araya gelen Vekil Çelik, hizmetleri için Berberoğlu ve ekibine teşekkür etti. Kırsaldaki Güney Mahallesi'ne geçen Çelik ve Toklu, Serter ve Demirel ailelerinin düğünlerine katılarak Neslihan ve Mustafa çiftini tebrik ettiler.
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