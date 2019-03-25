Çelik Dim TV Seçim Özel'de

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'nin yarın akşamki konuğu, 2014 seçimlerinde Gazipaşa Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden sahaya inen Doktor Adil Çelik olacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın hazırlayıp sunacağı Seçim Özel, 26 Mart Salı günü (yarın) saat 19.30'da başlayacak. Alanyalı ve Gazipaşalı izleyicilerin sorularıyla katkı sunacağı programda Başkan Çelik, hem geride kalan 5 yılda Gazipaşa için yaptıklarını, hem de önümüzdeki süreçte yeniden seçilmesi halinde yapacaklarını anlatacak.